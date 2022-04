Dorpskern Wijtschate na jarenlange opgravingen vernieuwd: "Loopgraven en restanten vroegere inwoners tentoongesteld"

"Het meest interessante dat is gevonden, is een toegang naar een Duitse tunnel, Kortestollen", vertelt Jan Decorte, erfgoedcoördinator. "Het is vrij uniek dat die zo intact is teruggevonden. We wisten dat de tunnel bestond omdat hij was aangeduid op kaarten."

"De eerste meter in de grond is eigenlijk een puinlaag", gaat Decorte verder. "Die is ontstaan net na de Eerste Wereldoorlog bij het opruimen van het front. Daar vonden we veel dingen die ze toen hebben weggegooid omdat ze ze niet meer nodig hadden. Er werd ook een wagonnetje teruggevonden. Daarmee werd materiaal en munitie van de trein naar het front vervoerd."

De expo "Wijtschate doorgrond!" loopt nog tot en met 22 mei. Meer informatie over de expo vind je op de website van Heuvelland.