Frankrijk neemt twee kunstwerken van oligarch uit Rusland in beslag na succesvolle expo in Parijs

De Morozov-collectie was de voorbije maanden te bewonderen in Parijs; de succesvolle tentoonstelling sloot vorige week de deuren. In de 19e eeuw hadden de Russische broers Morozov de crème de la crème van de kunst verzameld, onder meer werken van Van Gogh, Monet of de Rus Malevitsj. De collectie-Morozov is maar zelden buiten Rusland te zien. De expo in de Fondation Louis Vuitton in Parijs was dan ook een buitenkansje en trok meer dan een miljoen bezoekers.