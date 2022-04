Frankrijk stemt vandaag: heeft president Macron voorsprong, wordt het een nek-aan-nekrace met Le Pen of piept Mélenchon?

Macron blijft ondanks het kleinere verschil in de peilingen wel nog op de eerste plaats staan om zichzelf op te volgen, met dank aan een eerder matige oppositie (rechts en vooral links zijn hopeloos verdeeld), goed economisch nieuws de afgelopen weken en de dalende coronabesmettingen. Komt daarbij dat de oorlog in Oekraïne hem in de kaart speelt.



Niet alleen neigt de kiezer in onzekere tijden al sneller naar een status quo, daarnaast hebben de gebeurtenissen het imago van Macron een enorme boost gegeven, omdat de president een van de weinige wereldleiders is met een rechtstreekse telefoonlijn naar Russisch president Vladimir Poetin. Dat zijn pogingen om Poetin tot rede te brengen weinig opleveren, lijkt minder uit te maken: Macron profileert zich als bemiddelaar en een waardige Europese leider.