Bejaarde man dood aangetroffen in Oude Durme in Hamme

Een toevallige voorbijganger vond deze ochtend rond 7.30 uur een lijk in de Oude Durme in Hamme. Vermoedelijk gaat het om de 87-jarige man die al sinds zaterdag vermist was.

Afgelopen nacht werd door de politie nog met man en macht naar de man gezocht. Daarvoor werd een politiehelikopter van de federale politie gebruikt, uitgerust met een warmtecamera. De helikopter vloog tussen 2 en 3 uur tal van rondjes boven de omgeving, maar zonder resultaat.

Hoe de man in het water is beland, is nog niet duidelijk. Het labo kwam in de loop van de ochtend ter plaatse om de doodsoorzaak te achterhalen.