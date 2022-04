Kunstwerk, hand met peren, onthuld op rotonde in Wellen: "De Wellenaars reageren enthousiast"

"Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor er uiteindelijk een kunstwerk kon geplaatst worden op deze rotonde", vertelt Kristine Treunen, schepen van Toerisme en Landbouw (CD&V) en voorzitster van de jury die het kunstwerk koos. "Eerst waren er opmerkingen omwille van de stabiliteit. Want oorspronkelijk was de hand voorzien in beton en daardoor werd het veel te zwaar. Dat is dan aangepast. Dan is de coronacrisis en het gebrek aan materialen er nog bij gekomen en daardoor heeft het uiteindelijk veel langer geduurd dan gepland voor het kunstwerk er stond."