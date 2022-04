Langemark-Poelkapelle krijgt eerste bos sinds Eerste Wereldoorlog 

Sinds de Eerste Wereldoorlog was er in Langemark-Poelkapelle weinig tot geen bos meer. “Na de oorlog stond er hier niets meer recht. Het gemeentebestuur koos er in de eerste plaats voor om de landbouw weer op te starten en de aanleg van natuurgebieden bleef achterwege”, begint schepen van Natuur en Klimaat, Laurent Hoornaert (TOPE 8920). “Maar nu is het hoog tijd om ons eerste bos te creëren . Corona heeft ons geleerd dat we nood hebben aan groen en daar gaan we nu iets aan doen.”

De gemeente koopt nu een stuk bos van 1,7 hectare aan de Hooyaardstraat, langs de Broenbeek. “We kopen het over van David Fieuw", vertelt Hoornaert. "Hij begon in 2011 al met het creëren van een eigen natuurgebied. Wij gaan daar nu nog een stuk aan toevoegen. Dit is een grote opportuniteit, omdat er al aanplanting is. Als we van nul zouden moeten starten, zou er de eerste jaren maar weinig groen te zien zijn.”