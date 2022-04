"Liefde, vrijheid en democratie": met die slogan vragen 330 mensen in Gent aandacht voor vrede en verbinding

"Er is vanalles aan het gebeuren in de wereld, maar hier en vandaag vinden we elkaar terug en staan we in verbinding met elkaar", zegt organisator Jelle. Hij trekt samen met 330 anderen door de straten van Gent om een boodschap van liefde te verspreiden "Wij zijn zeker blij met de opkomst. Maar we zouden tevreden geweest zijn met om het even hoeveel deelnemers."

De deelnemers protesteren niet tegen iets of iemand, maar scanderen de boodschap: "Liefde, vrijheid en democratie". "Het is een prikkeling van liefde en energie naar de mensen om ons heen", legt de organisator uit. "Er is veel haat in de wereld, wij willen wat vrede brengen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst."