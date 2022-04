Mooi weer en goeie ambiance: carnavalisten voelen zich herboren na twee jaar corona

Er was lang twijfel over of de carnavalsstoet kon plaatsvinden in Zichem. Het échte carnavalsfeest was er drie weken geleden al, maar ook dit weekend werd nog uitbundig gevierd. "Het grote feest is al voorbij, maar deze stoet is echt de perfecte afsluiter van het hele carnavalgebeuren", zegt Sander Jacobs, die meeloopt in de stoet. "De sfeer is nergens beter dan in Zichem, het is hier gewoon heel speciaal."

"Mijn nichtje heeft een mandje mee om snoep te rapen, dus we gaan onze kasten weer kunnen vullen", zegt Kevin De Cock, die speciaal uit Antwerpen komt naar het carnaval in Zichem. "Ik had gehoord dat dit het beste carnaval van Vlaanderen was en ik ben altijd te vinden voor een feestje. Het is prachtig weer, er is hier goeie ambiance en er lopen al heel wat zatte mensen rond", lacht hij.