BEKIJK - Olifanten, Bengaalse tijgers en uitgestorven antilopen: Spaanse politie neemt 1.090 opgezette dieren in beslag

In Spanje heeft de politie bij een huiszoeking 1.090 opgezette dieren in beslag genomen. In 405 gevallen gaat het om bedreigde of zelfs uitgestorven diersoorten, waaronder tijgers, ijsberen en antilopen. De politie spreekt van de grootste vondst van opgezette dieren in Spanje ooit, goed voor een geschatte waarde van ruim 29 miljoen euro.