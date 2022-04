Politie Leuven betrapt acht maaltijdkoeriers met opgedreven brommers

De controle vond plaats op het Herbert Hooverplein in het centrum van Leuven en op het Baron August De Becker-Remyplein in Kessel-Lo. In totaal werden 27 koeriers gecontroleerd. Acht reden er rond met een opgedreven brommer. Van die acht konden er zes iets sneller rijden dan de toegelaten 25 kilometer per uur. De andere twee haalden snelheden tot wel 60 kilometer per uur. Hun brommers werden in beslag genomen.

Twee andere gecontroleerde bromfietsen waren niet verzekerd. En nog eens vier andere bestuurders van een bromfiets kregen een boete omdat ze te snel reden, op plaatsen reden waar dat niet was toegelaten of met een smartphone in de hand.. Verder stelde de arbeidsinspectie vast dat vier koeriers niet in orde waren met de sociale regels. Hun situatie wordt verder onderzocht.