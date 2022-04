Succesvol openingsweekend voor Geelse Palmenmarkt: “Het is over de koppen lopen”

Een van de grootste kermissen in de Kempen, de Palmenmarkt, is dit weekend terug van weggeweest. Het was al twee jaar geleden dat de foorkramers naar Geel konden afzakken. “We zijn blij dat we opnieuw kunnen buitenkomen”, vertelt foorkramer Sonja De Pooter. “Het doet goed om de mensen weer plezier te geven.”

De voorbije dagen was het wat kouder, maar vandaag schijnt de zon. Dat trekt veel volk. “Het publiek komt massaal naar de Palmenmarkt, zoals alle jaren”, zegt foorkramer Mark Torfs. “De Palmenmarkt is een van de belangrijkste kermissen om ons seizoen te starten. We ondervinden nu dat de mensen de kermis hebben teruggevonden.”

Al is zoveel volk niet altijd gemakkelijk. “Het is over de koppen lopen. We vinden niet eens een terrasje om ons ergens te zetten. Maar we hebben het gemist en hebben ons al goed geamuseerd”, zegt een bezoeker.

De Palmenmarkt duurt nog tot dinsdag 12 april.