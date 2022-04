Supporters Union Sint-Gillis nemen de straten in met "Zwanzeparade"

De sfeer tijdens de parade zat goed en klassiekers als 'Waar is dat feestje' waren van ver te horen. "Dit is echt een hoogdag voor ons. De winst van vorig jaar vieren en onze positie van nu. En daar stopt het niet hé", zegt Union-fan Carlo. Een andere fan vult aan: "Ik woon in Sint-Gilles, dus ik ben een echte 'Unionist'. Dat we dit kunnen doen voor de oudere supporters is heel mooi".