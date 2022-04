Trajectcontroles op N754 van Borgloon naar Herk-de-Stad en 13 oplaadpunten voor elektrische wagens in Wellen

"We moeten echt inzetten op meer duurzaam transport en ons bijvoorbeeld meer met de fiets verplaatsen", gaat minister Peeters verder. "Daarom wordt de Bloesemstraat in Wellen een fietsstraat en we gaan ook schoolomgevingen veiliger maken. Maar het gebruik van elektrische wagens is zeker ook een goede zaak. Daarom hebben we onderzocht waar nog laadpaalinfrastructuur moet bijkomen. Voor Wellen zijn er 13 locaties uitgetekend waar laadpalen voor elektrische wagens zullen komen", besluit de minister.