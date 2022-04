10 jaar cel voor dertiger uit Torhout die zijn vriendin 2 dagen folterde

In de nacht van 10 op 11 september 2021 werd de politie opgebeld door de buurman, omdat hij opvallend veel gebonk en geroep hoorde in de flat van de 34-jarige man uit Torhout en zich zorgen maakte. Toen de politie om 6 uur aan het gebouw aankwam, kon ze duidelijk geschreeuw horen in de hal. De agenten trapten de voordeur van het appartement in. Daar vonden ze de 20-jarige vrouw helemaal bont en blauw geslagen op de grond van de slaapkamer. De Torhoutenaar zelf had zich verscholen op het dak en kon kort daarop gearresteerd worden.

De jonge vrouw uit Diksmuide was er na 2 dagen foltering erg aan toe. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht met breuken in de halswervel, in haar rugwervels en ribben. De dokters op de spoedafdeling stelden ook een klaplong en sporen van wurging vast. En ze was een orgaanfalen nabij.

"Het was afschuwelijk", zegt haar advocaat Kris Vincke. "De man had bijna al het haar van mijn cliënte uitgetrokken en de plukken haar lagen verspreid over het hele appartement. Ook haar gezicht was na 2 dagen slagen onherkenbaar verminkt. Ze zag helemaal blauw en haar ogen zaten dicht. Mijn cliënte betekende niets voor de man, hij wilde haar gewoon kapot maken."