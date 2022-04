12 maanden voorwaardelijke celstraf voor kopje onderduwen van politieagent in Blankenberge

Op 2 september werd een politiepatrouille opgeroepen voor problemen in een zomerbar in Blankenberge. Toen de politie één van de amokmakers wilde oppakken, verzette de 24-jarige man uit Knokke-Heist zich. Hij gaf een inspecteur een elleboogstoot, waardoor die een hersenschudding opliep en de amokmaker vluchtte weg. Uiteindelijk sprong hij in een gracht en weigerde naar de politiepatrouille te luisteren. Hij dreigde er zelfs mee om zichzelf te verdrinken. Daarop sprong een politieman in het water, maar hij werd door de amokmaker met zijn hoofd onder water geduwd. Een tweede inspecteur moest in het water springen en ingrijpen om de man te overmeesteren en zijn collega te bevrijden.

De jongeman werd aangehouden op verdenking voor poging tot doodslag. De voorbije jaren werd de 24-jarige al verschillende keren veroordeeld voor drugsfeiten, overtredingen van coronamaatregelen en geweld. Maar volgens zijn advocaat had de man niet de bedoeling om de politieagent te verdrinken en kwam hij tijdens de vechtpartij bovenop de agent in het water terecht. De man werd door de correctionele rechtbank uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor weerspannigheid en slagen en verwondingen.