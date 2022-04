Acteur Johnny Depp en ex-echtgenote Amber Heard vechten tweede ronde uit in de rechtbank

Door de commotie raakte Depp zijn rol kwijt in de derde Fantastic Beasts-film. Daar is hij als slechterik vervangen door de Deen Mads Mikkelsen. Johnny Depp raakte bekend in de jaren 90 met hoofdrollen in "Edward Scissorhands" of "Cry-baby". Daarna volgde de succesvolle reeks "Pirates of the Carribean", waarin Johnny Depp piraat Jack Sparrow speelde. Amber Heard acteerde in verschillende Amerikaanse tv-series, nam kleinere rollen in films voor haar rekening en vertolkte koningin Mera in superheldenfilms als "Aquaman" en "Justice League".