Afbraakwerken hoogspanningslijnen in Maldegem zijn gestart

De werken in Maldegem zullen in 3 fasen gebeuren. De eerste fase is al achter de rug: in 2021 heeft Elia de elektriciteitsdraden tussen Eeklo en Kleit weggehaald. De tweede fase bestaat uit het weghalen van de elektriciteitsdraden tussen Kleit en Damme. Dat is nu van start gegaan en zal nog tot eind mei duren. Tenslotte worden de hoogspanningsmasten in Maldegem afgebroken.