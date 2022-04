Arendonks gemeenteraadslid wil fietsbanden gratis laten afgeven in recyclagepark: "Alleen autobanden is niet logisch"

Tom Claessen, in de oppositie voor Vooruit-Groen in Arendonk, wil dat inwoners hun versleten fietsbanden gratis kunnen afgeven in het gemeentelijke recyclagepark. Hij legt vanavond op de gemeenteraad een voorstel voor. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

"Momenteel is dat al mogelijk voor gebruikte autobanden, maar gebruikte fietsbanden moeten bij het restafval", legt Claessen uit op Radio 2 Antwerpen. "We snappen die logica niet, want ze bestaan uit dezelfde grondstoffen. Dus dan is het ook niet logisch dat er voor fietsbanden moet betaald worden en voor autobanden niet."