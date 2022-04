Bloembakken midden op rijweg moeten van Suikerkaai in Halle échte zone 30 maken

"We moesten ingrijpen en dat hebben we vanmorgen dus gedaan. We hebben op sommige plaatsen in het midden van de weg smalle bloembakken geplaatst. Die beletten dat auto's andere auto's of fietsers voorbijsteken. De gemiddelde snelheid van het verkeer zal daardoor ook dalen", verwacht Vandenbroecke.

"Een primeur is dit trouwens niet", voegt de schepen er aan toe. "We hebben in de Parklaan in het verleden ook al zulke bloembakken geplaatst, ook met de bedoeling om de snelheid van het autoverkeer te temperen. "