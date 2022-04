Brand in voormalige gelatinefabriek in Hasselt: in voormalig atelier van kunstenaar Koen Vanmechelen

De brand was rond 17:20 uur ontstaan. "Op de eerste verdieping, maar waardoor het vuur ontstaan is, is nog niet duidelijk", vertelt Gretel Kerkhofs van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. "Het gaat om een leegstaand gebouw, maar we weten niet goed wat er binnen in het pand nog aanwezig was." De brandweer van Hasselt riep de hulp in van de collega's uit Sint-Truiden en Heusden-Zolder, rond 19:20 uur hadden ze het vuur onder controle. De brandweer zal wel nog enkele uren moeten nablussen.