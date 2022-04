Brits parlementslid schuldig bevonden voor aanranding 15-jarige jongen

Het parlementslid voor Wakefield, West Yorkshire (Noord-Engeland), is vandaag door een jury in Londen schuldig bevonden. Zijn strafmaat wordt later bepaald. Hij ontkent alle schuld en zegt dat hij zo snel mogelijk beroep zal aantekenen.

Als Khan een straf van meer dan 12 maanden krijgt, wordt hij automatisch uit zijn functie als parlementslid ontheven, wat een tussentijdse verkiezing in zijn kiesdistrict tot gevolg zal hebben.

Het nu 29-jarige slachtoffer zegt dat hij "bang en gechoqueerd" is. Hij wil anoniem blijven, maar nam in 2019 contact op met de Conservatieve Partij toen hij te weten kwam dat Kahn kandidaat voor het Britse Lagerhuis was. Toen die ook werd verkozen, stapte hij naar de politie.