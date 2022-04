Prinsenpaar dat onlangs werd afgezet komt ondanks verbod tóch opdagen op Carnaval Kampenhout

Hoewel de organisatie hen dat had verboden, kozen Tom en Cindy er toch voor om zaterdag in vol ornaat als prinsenpaar te verschijnen tijdens de carnavalsstoet door Kampenhout. Ze vatten weliswaar post op een afstand van de officiële eretribune. Tom en Cindy zijn het niet eens met hun ontslag. "We hebben daar veel tijd en geld in geïnvesteerd, maar dat werd ons nu allemaal afgenomen. De organisatie speelt gewoon een machtsspelletje. We hebben zaterdag met veel inwoners gepraat en we merken dat er begrip is voor onze situatie. Ook andere carnavalisten uit de omgeving begrijpen ons", vertelt Tom. Ook voor Cindy is het duidelijk: "We zijn en blijven prins en prinses carnaval. Ons pak kunnen en mogen ze niet afnemen. We vonden het allebei belangrijk dat de Kampenhoutenaren op ons konden blijven rekenen."