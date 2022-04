Na exit van de mol in "De mol": hoe stress, faalangst en slaaptekort je in negatieve spiraal kunnen meezuigen

"Het is goed dat faalangst en mentale problemen belicht worden", beaamt pyschologe Barbara Depreeuw. "Het is niet gek of absurd dat het gebeurt, en je kan er ook iets aan doen. "

Hoe kan je het herkennen bij jezelf? "Ik denk dat je vooral moet kijken: zijn er veranderingen in mijn stemming, heb ik nog aandacht voor andere zaken, slaap ik slechter, kan ik nog genieten? Andere mensen worden misschien prikkelbaar of huilen vaker. Dat zijn allemaal verschillende stressklachten die erin kunnen sluipen. Probeer die veranderingen op te merken bij jezelf."

"Dat is een belangrijke eerste stap om alles wat in de kaart te brengen en te kijken naar jezelf en naar de omstandigheden. Als je het ontdekt bij jezelf, praat er dan over. Krop het niet op bekijk wat je eraan kan doen. Er zijn oplossingen."