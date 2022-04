Veertiger sterft na fatale messteek in Asse

"Gisteravond werd de politie opgeroepen voor een ruzie met gewonde in Zellik", zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. "Ter plaatse trof de politie in de trappenhal van een klein gebouw het slachtoffer aan. Het ging om een 45-jarige man uit Moldavië. Hij kreeg een messteek in de hals en was al overleden.”

Volgens getuigen hadden drie personen ruzie gekregen in de trappenhal, waarbij één van hen een messteek had gekregen. Eén van de betrokkenen was nadien op de vlucht geslagen, de tweede verdachte was ter plaatse gebleven en kon worden opgepakt. Het gaat om een 21-jarige Roemeen zonder vaste verblijfplaats in ons land.