Eerst wel, dan niet: Tesla-CEO Elon Musk niet in raad van bestuur van Twitter

Er is nog een tweede mogelijkheid: Musk is een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Op Twitter komt hij daarmee wel eens in de problemen. Zo moest hij in 2018 een boete betalen van 20 miljoen dollar, omdat hij getweet had over het mogelijk van de beurs halen van Tesla.



Naast de financiële sanctie moest Musk ook een document ondertekenen, waarin staat dat hij niet meer over Tesla mag tweeten zonder het aan een advocaat van het bedrijf voor te leggen. Musk wil sindsdien van die beperking af, voorlopig zonder succes.



Mogelijk kreeg Musk soortgelijke beperkingen opgelegd van de Twittertop en zag hij dat als een beknotting van zijn vrijheid van meningsuiting. Hoe dan ook: nu Musk niet in de raad van bestuur zit, kan hij zijn belang zonder probleem uitbouwen en zeggen over het bedrijf wat hij wil. Dat belooft.