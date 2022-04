België tekent oproep om snel gas uit Rusland uit EU te bannen niet: Vlaanderen steunt principe, maar vindt tekst te vaag

Het probleem: de brief, slechts één A4’tje lang, is in vrij vage bewoordingen opgesteld. Het Europese Fitfor55-plan moet “ambitieus en gezwind” uitgevoerd worden, staat er, en liefst “zo snel mogelijk”. Maar nieuwe voorstellen zijn er niet in te vinden, en de enige concrete doelstelling die erin vermeld wordt is die van 30 procent minder gasverbruik in 2030. Dat ligt al veel langer op tafel.