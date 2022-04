Ex-Mollen over vertrek De Mol van dit seizoen: "Je voelt je soms heel eenzaam"

Ook Elisabet Haesevoets, De Mol van 2019, kan het gevoel van Philippe alleen maar beamen. "Geen enkele mol kan tegenspreken dat dat een zware rol is. Ik had het geluk dat ik er plezier uit kon halen, en dat het mij niet wakker hield. Als je het moeilijk hebt, en je voelt te veel druk vanuit je omgeving, is het verstandig om er mee op te houden."

Driesen kreeg het zelf ook moeilijk tijdens het vorige seizoen. "Ik heb zelf nooit overwogen om er echt mee op te houden, maar ik heb wel enkele lastige momenten gehad. Je voelt je vaak gewoon heel eenzaam, en op rustige momenten komt alles extra binnen. Je moet ook alles alleen doen, en je kan met niemand overleggen.

"Je vraagt je heel vaak af of je het wel goed doet, of de productie wel tevreden is met je "gemol". Het gaat ook 24/7 door, je moet constant in je rol blijven. Dat vond ik het moeilijkste", getuigt Haesevoets. De Mol van vorig jaar had dan weer een ander probleem. "Net zoals Philippe praat ik in mijn slaap. Ik was dus heel bang om 's nachts iets te verklappen."