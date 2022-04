Franse chauffeur dodelijk busongeval eerder al betrapt op rijden onder invloed van drugs  

De 35-jarige Franse chauffeur die zondagmiddag betrokken was bij het dodelijk busongeval op de E19 in Schoten, is eerder al betrapt op rijden onder invloed van drugs. Dat meldt het parket van Antwerpen. Hij wordt nu beschuldigd van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig.