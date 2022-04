Gentse politica dient opnieuw een klacht in na seponering doodsbedreigingen

Na een debat op de VRT afgelopen zomer stroomden anonieme verwensingen en enkele doodsbedreigingen binnen op de sociale media-accounts van El-Bazioui. Zo riepen enkele anonieme gebruikers op om haar ‘neer te knallen’.

Het parket vroeg de gegevens van enkele gebruikers op, maar enkele maanden geleden kwam El-Bazioui te weten dat het onderzoek afgesloten is. “Vorige zomer heb ik verschillende klachten ingediend bij de politie over de doodsbedreigingen die ik had gekregen na een debat op de VRT. De politie heeft mij toen ook professioneel te hulp gestaan waardoor ik nu vooral verbaasd ben dat het parket deze klachten geseponeerd heeft”, zegt de schepen. “Doodsbedreigingen zijn een brug te ver ongeacht aan wie ze worden geuit.”

“Sociale mediakanalen blijken een omgeving te zijn waar anonieme accounts gewelddadige oproepen kunnen uiten”, gaat El-Bazioui verder. “Vandaar heb ik in overleg met mijn advocaat besloten om het hier niet bij te laten en een nieuwe klacht in te dienen waarin ik mij burgerlijke partij stel. Nog belangrijker is het dat we een duidelijk signaal uitsturen waarbij we een duidelijke streep trekken tegen al die haatberichten online.”