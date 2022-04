Guangzhou, grootste industriestad in Zuid-China, gaat deels op slot door corona, Shanghai blijft in lockdown

Dat is nog geen volledige lockdown zoals in andere grootsteden en het regime wil dat wellicht ook absoluut vermijden. Guangzhou -op 120 kilometer van Hongkong- is de hoofdstad van de provincie Guangdong en een grote industriële speler en een grote uitvoerhaven aan de Parelrivier in het zuiden van China. Een eventuele volledige lockdown van Guangzhou zou een klap zijn voor het toch al zwaar bekritiseerde "zero-covid"-beleid van het communistische regime in China, zeker in de aanloop naar de herkiezing van Xi Jinping als leider in de herfst. In Guangzhou wonen ongeveer 19 miljoen mensen.