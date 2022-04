Halfvastenfoor Gent trok nog nooit zoveel bezoekers als dit jaar

"We hebben 2/3 meer bezoekers gehad dan normaal. Andere jaren hadden we zo ongeveer 300.000 bezoekers en dit jaar waren dat er 500.000. Het is duidelijk dat de Gentenaars en de Oost-Vlamingen de kermis enorm gemist hebben, en ze hebben dat getoond door dit jaar massaal naar de kermis te komen.

Die periode van de coronapandemie heeft ons wat aan het twijfelen gebracht, maar nu zijn alle twijfels weg. Het publiek heeft ons laten zien dat ons beroep nog een heel mooie toekomst heeft. We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we volgend jaar opnieuw zo'n mooie kermis kunnen beleven in Gent.