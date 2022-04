Hals politicus Mark Demesmaeker terug uit Oekraïne: "De stilte was apocalyptisch"

Demesmaeker ging in het verleden al verschillende keren naar Oekraïne als lid van de commissie EU-Oekraïne. Onder andere in 2014 en 2015. Tijdens deze reis maakte het menselijk leed de meeste indruk op hem. "Je ziet de vernielingen en dat kan je niet vatten in beelden. Maar je moet er middenin staan, vanuit alle dimensies, om te zien hoe groot alle schade is. Je moet de verschroeide lucht ruiken, die ook aan je kleren blijft plakken, in je keel zit. En je moet de stilte horen, die apocalyptisch aanvoelt."

Hoe Mark Demesmaeker de rest van zijn reis heeft beleefd in Oekraïne, hoor je hier in zijn gesprek in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.