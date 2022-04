Heel wat woonzorgcentra worden duurder: gemiddeld pensioen ligt ver onder die prijs en kloof wordt alleen maar groter

In verschillende woonzorgcentra in ons land stijgt de dagprijs de komende maanden. De reden? De stijging van de levensduurte en - vooral - de energieprijzen die enorm gestegen zijn de laatste maanden. De bewoners in woonzorgcentra van het Antwerps Zorgbedrijf en Integro in Limburg kregen al een brief. Het gemiddelde pensioen ligt ver onder de prijs van een woonzorgcentrum. Die kloof wordt nu nog groter.