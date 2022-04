Historische registers abdij van Tongerlo vanaf nu voor iedereen online beschikbaar

"De abdij van Tongerlo was belangrijk omdat ze erg veel bezittingen had, en omdat ze in heel wat parochies rechten had om de kerk uit te baten", zegt Appelmans. "De abt van Tongerlo besliste bijvoorbeeld ook welke pastoor er werd aangesteld, en dat ging over heel wat parochies in de Kempen. In de registers staat ook info over hoe de lokale bevolking werd bediend, want de Norbertijnen waren heel sterk in de parochiezorg."