Belgische componist Philippe Boesmans (85) overleden: "Hij was van onschatbare waarde voor hedendaagse opera"

Voor eind dit jaar staat nog een nieuwe opera van Philippe Boesmans gepland in De Munt, “On purge bébé”, een komedie naar het werk van theaterauteur Georges Feydeau. Boesmans was aan die opera aan het werk toen er brand uitbrak in zijn Brusselse appartement; gelukkig kon het grootste deel van het manuscript worden gered. Hij verloor wel een piano in de brand. De première is voor december 2022.