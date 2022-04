Dansen tot zondagmiddag, top-dj's aan de draaitafel én bezoek van Rihanna: daarom was discotheek La Rocca een icoon

Met een jeansbroek en sneakers kwam je er in de beginjaren niet binnen, want in La Rocca ging je all the way, met glitters en zo nu en dan een lederen broek. Van niets werd er opgekeken. Dansende vrouwen met weinig verhullende kledij zie je in meerdere discotheken, maar in de Lierse club verschenen op het podium ook travestieten die bodybuilders aan de leiband houden, om maar een voorbeeld te geven.