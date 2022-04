Kinderdagverblijf "De Sprankel" in Brugge week gesloten na brandstichting

Door de brandstichting is er veel rookschade in het gebouw en hangt er een doordringende brandgeur. Er zal een gespecialiseerde firma ter plaatse moeten komen om die brandgeur weg te krijgen. De politie zal sporenonderzoek uitvoeren naar de daders, het is nog niet duidelijk of het om een of meerdere daders gaat.

Het kinderdagverblijf "De Sprankel" blijft daarom nog heel de week dicht. Alle ouders werden op de hoogte gebracht van de onverwachte sluiting.