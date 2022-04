Slecht weer lokt heel wat volk naar de LAGO-zwembaden: "10 procent meer zwemmers dan in 2019"

Afgelopen week, tijdens de eerste week van de paasvakantie zochten veel mensen met het slechte en koude weer een ideale binnenactiviteit. In verschillende zwembaden van LAGO, zoals in Brugge, Kortrijk, Zwevegem, Beveren en Gent haalden ze heel goede bezoekcijfers. "We hadden zelfs 10 procent meer bezoekers, die kwamen zwemmen dan tijdens de eerste week van de paasvakantie in 2019", vertelt Diether Thielemans van LAGO, de grootste zwembaduitbater van ons land.

Vanaf maart 2020 moesten de zwembaden verschillende periodes sluiten of konden ze slechts met beperkte capaciteit openen door de coronapandemie. Nu de coronamaatregelen voor de zwembaden opgeheven zijn en er terug op volle capaciteit mensen langskomen, is dat duidelijk merkbaar in de bezoekcijfers. Maar volgens Thielemans is het nog altijd het beste om een bezoek aan het zwembad vooraf te reserveren. "Dat is niet meer verplicht, maar wij raden het sterk aan om drukte aan de kassa en een te grote drukte in het zwembad te vermijden. We hebben heel wat geluk gehad voor de goede bezoekcijfers met het slechte weer, maar we hopen dat nu in de tweede week van de paasvakantie de mensen nog hun weg vinden naar onze zwembaden."

Vanaf deze week zijn door het mooie weer de buitenzwembaden van LAGO in Brugge, Kortrijk, Beveren en Gent al geopend.