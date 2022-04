Man schuldig bevonden aan moord op Brits parlementslid David Amess

Parlementslid David Amess was op 15 oktober in een kerk in Leigh-on-Sea om samen met kiezers in gesprek te gaan, tijdens deze ontmoeting met zijn kiezers werd Amess met meer dan 20 messteken om het leven gebracht. Harbi Ali werd kort na de steekpartij gearresteerd in de kerk.

De 69-jarige Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij is het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat werd gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.

De weduwnaar van Cox reageerde op de veroordeling van Harbi Ali op Twitter.



"De terrorist die Sir David Amess heeft gedood, is schuldig bevonden aan moord. Een ander oordeel was er niet. Net als de moord op Jo, is het enige wat hij politiek heeft bereikt, om miljoenen mensen te laten kennismaken met het fatsoen van David en de goede doelen waar hij om gaf."