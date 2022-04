5 vragen over toekomst van Macron, Le Pen, Frankrijk én Europa na eerste ronde Franse presidentsverkiezingen

Tijdens de campagne ging het inderdaad vaak over het verlies aan koopkracht. Volgens Decraene stond Le Pen heel dicht bij de gewone Fransman door in te zetten op die koopkracht. "In tegenstelling tot president Macron, die heel wat te bestieren had in Oost-Europa als president van Frankrijk, en als voorzitter van de Europese Unie heel vaak afwezig was."