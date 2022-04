Marlène de Wouters vertrok in 2002 bij VTM na jaren van ongepaste avances: "Wie zou mij toen geloofd hebben?"

"De vraag kwam van Ivo Niehe Producties zelf: of ik samen met hen een mengeling wilde maken van 'Marlène Exclusief' en 'Ivo Niehe op reis'. Acht maanden werkte ik eraan. Op een woensdagavond belde Paul Jambers me op met de boodschap dat het programma er zou komen, dat we de fles mochten openen. De maandag daarop kreeg ik de boodschap van VTM: 'We gaan dat doen, maar niet met jou.' Het grofste was nog dat de persoon die zij in gedachten hadden, Guido De Praetere, niet eens op de hoogte was. Hij zei me later: 'Wat een absurd idee.' Ze hadden niks."