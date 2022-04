Wegen en Verkeer denkt na over stiller wegdek op E40 in Goetsenhoven

Het AWV werkt momenteel aan de begroting voor de jaren 2023-2024. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is daarvoor bevoegd en belooft om het probleem van de geluidsoverlast te bekijken. Het stuk van de E40 ter hoogte van Goetsenhoven is de laatste plek op die snelweg in Vlaanderen waar nog de oorspronkelijke betonnen wegverharding ligt. "Daardoor hoor je de auto's in het dorp veel harder voorbij rijden. Dat heeft echt een impact op de levenskwaliteit van onze inwoners. Ook voor de mensen die daar niet over klagen, want er treedt altijd een soort van gewenning op", vindt Partyka. Een nieuwe asfaltlaag zou de geluidshinder flink moeten doen afnemen. Of en wanneer die er komt, wordt nu bekeken door het AWV.