Nieuwe zitbankenroutes in Moorslede voor senioren en minder mobiele mensen

Voor wie niet meer zo fit of mobiel is en toch graag wil wandelen, zijn er twee nieuwe zitbankroutes aangelegd in Moorslede. Die routes starten en eindigen aan de woonzorgcentra van Moorslede en Dadizele. Langs de hele route staat er om de 200 meter een zitbank, waarop wandelaars de tijd kunnen nemen om even uit te blazen.

"Voor de bewoners van de woonzorgcentra zijn die routes een erg goeie zaak", zegt Marleen Boulangier, directeur van het WZC Maria's Rustoord in Dadizele. "Onze kinesitherapeuten en ergotherapeuten zijn ook van plan om bij mooi weer regelmatig die wandelingen te doen met bewoners. Ze zullen dan de mensen met een looprek of rolwagen begeleiden en kunnen er dan ook nog wat extra beweging aan koppelen. Zo kunnen ze kleine oefeningen doen met de bewoners bij iedere bank, speciaal op maat van onze senioren. Dan slaan we twee vliegen in één klap!"