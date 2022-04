"Don't say gay"-wet in Florida tikt domino aan gelijkaardige voorstellen aan in de VS: wat verklaart die trend?

Waarom leidt de "Don't say gay"-wet tot zoveel controverse?

Belangenorganisaties die de wet veroordelen, vrezen voor de verdere stigmatisering van LGBTQ+-personen. Critici vinden de wet bovendien discriminerend en gevaarlijk voor de vrijheid van meningsuiting. Intussen spraken vele tegenstanders hun ongenoegen uit over het nieuwe beleid.

Zo vonden er protesten plaats in Florida, en kwam er ook een reactie van het Witte Huis die de wet "gruwelijk" noemt. Een andere reactie kwam van The Walt Disney Company: "Ons doel als bedrijf is dat deze wet wordt ingetrokken of vernietigd, en we zullen organisaties die hieraan werken ondersteunen."

Een opvallend weerwoord hierop kwam van de Amerikaanse realityster en olympisch kampioen Caitlyn Jenner. Volgens haar is de reactie van Disney heel teleurstellend en uit ze dan ook haar "absolute steun" voor de nieuwe wet. "Ik ben een ouder met een heel groot gezin, en ik heb de controle over het lot van mijn kinderen en over wat ze op school zullen leren. Niet een of andere wiskundeleraar die met mijn kinderen praat over genderidentiteit. Ik kan die lessen geven."

Jenner kwam vorige week onder vuur door haar opmerkingen, aangezien ze in 2015 besliste om door het leven te gaan als transgender vrouw. Toen vertelde ze in een interview met Diane Sawyer dat ze sinds de leeftijd van acht jaar al wist dat ze trans was. Tegenstanders kunnen haar steun voor een wet die de bespreking hiervan in scholen verbiedt dan ook niet begrijpen.