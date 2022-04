Opnieuw crisis in het Midden-Oosten: waarom het Israëlisch-Palestijns conflict weer opflakkert 

Op 22 maart lieten 4 Israëli's het leven na een steekpartij in Beersheba, een stad ten zuiden van Tel Aviv, Israël. De dader van de aanslag had volgens de lokale media banden met de terreurorganisatie IS. De aanslag in het hart van Israël kwam niet alleen hard aan voor Israël, het was het begin van een hele reeks aan bloedige aanvallen.

Vijf dagen na de aanval, op 27 maart, werden twee Israëlische politie-officiers gedood in Hadera, ten noorden van Tel Aviv. Ook deze aanslag werd opgeëist door de terreurgroep IS. Op 30 maart werden twee Israëli's, twee Oekraïeners en een politie-agent neergeschoten in Bnei Brak ten oosten van Tel Aviv en op 7 april vielen drie doden en 16 gewonden tijdens een schietincident in een nachtclub in Tel Aviv.