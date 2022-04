Man van 19 opgepakt voor 2 mesaanvallen in Dudenpark Vorst, volgens politie geen abnormale stijging steekpartijen

In Anderlecht viel vorige week - bij een andere steekpartij - een dode. Ook het parket van Halle-Vilvoorde laat weten dat er gisteren een dode viel bij een steekpartij in een huis in Asse, het slachtoffer is een Moldaviër. Een 21-jarige Roemeen is opgepakt.

Volgens de politiezone Zuid is er op dit moment geen abnormale stijging in het aantal steekpartijen. "Er zijn de afgelopen weken wel een aantal incidenten geweest. Maar het zijn geïsoleerde gevallen, telkens vanuit een andere problematiek. We moeten voorzichtig zijn met conclusies. Sommige incidenten worden sneller opgepikt door de media, waardoor het lijkt alsof er meer incidenten zijn", zegt Sarah Frederickx. "Maar de cijfers fluctueren, op dit moment zien we geen abnormale stijging in het aantal steekpartijen."