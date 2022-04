Oppositieleider Shahbaz Sharif wordt de nieuwe premier van Pakistan, maar voor hoe lang?

Zoals verwacht schaarde een meerderheid van de parlementsleden zich echter achter Shahbaz Sharif, de leider van de (voorlopig) verenigde oppositie en de jongere broer van voormalig premier Nawaz Sharif die na zijn veroordeling wegens corruptie in ballingschap in het buitenland woont. Die oudere Sharif was in de problemen gekomen nadat bleek dat hij via vennootschappen in Panama en de Caraïben in het geheim erg duur vastgoed bezat in Londen.

De nieuwe premier zit wel op wankele gronden: de oppositie bestaat uit voormalige erfvijanden die nu samen tegen Imran Khan opkomen en een aantal "malcontente" overlopers. Hoe lang die eenheid blijft duren, is nog maar de vraag. Bovendien beweert Imran Khan dat hij aan de kant is geschoven door "een buitenlands complot" van de Verenigde Staten met "collaboratie" van de oppositieleden zonder dat hij daarvan harde bewijzen kon voorleggen. Khan heeft zijn aanhangers opgeroepen tot protesten en hoopt vervroegde verkiezingen te kunnen winnen en zo een "comeback" te maken. Khan won in 2018 verrassend de verkiezingen en doorbrak zo het politieke "tweestromenland" waarbij de Moslimliga (PML-N) van de Sharifs en de Volkspartij (PPP) van de familie Bhutto haasje-over speelden in de regering.