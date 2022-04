Hasselt plaatst opnieuw palen met gratis zonnecrème in centrum om huidkanker te voorkomen

De campagne van vorig jaar krijgt een vervolg in Hasselt. De stad heeft 3 palen met zonnecrème geplaatst, op enkele druk bezochte plaatsen: de Grote Markt, het Kolonel Dusartplein en in het Kapermolenpark. "De meeste mensen hebben wel graag een mooi getinte huid, maar te veel zon is niet goed", vertelt schepen van Preventie Dymfna Meynen (N-VA). "De Uv-stralen hebben namelijk nadelige effecten als je er teveel en onbeschermd aan wordt blootgesteld. Eén van de belangrijkste schadelijke gevolgen is de kans op huidkanker."