Politiecommissaris uit Blankenberge op non-actief gezet na klacht voor belaging

Het onderzoek rond de politiecommissaris loopt al even. De man moest onlangs al zijn functies neerleggen en is momenteel met ziekteverlof. Zijn ex-partner verwijt hem belaging: de commissaris zou te pas en te onpas zijn opgedoken in de omgeving van de vrouw en haar nieuwe partner.

De twee hadden jarenlang een relatie. De politiecommissaris kon het blijkbaar moeilijk verkroppen dat de vrouw een einde maakte aan de relatie en voor iemand anders koos. Hij zou enkele keren te zien geweest zijn in de straat van zijn ex. Ook in een lokale loopclub buiten Blankenberge liepen de twee elkaar plots tegen het lijf.