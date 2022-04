Publiek afscheid Reinhilde Decleir in de Roma in Borgerhout

De publieke viering voor Reinhilde Decleir vindt plaats op maandagavond 9 mei in de Roma in Borgerhout. "Tijdens een avond vol muziek, tekst, beeld en Tutti Fratelli, in een regie van Dimitri Duquenoy, nemen we afscheid en brengen we ode aan onze moeder aller broeders, onze 'keuningin' voor altijd", laat Decleirs theatergezelschap Tutti Fratelli weten.